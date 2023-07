Nova scotia duck tolling retriever

Som stærk og dygtig svømmer er den vedholdende retriever klar til at springe af sted med et øjebliks varsel – til lands og til vands. Hundens passion for at apportere og dens legesyge personlighed er afgørende for dens evner for jagt på vandfugle.

Racen er velproportioneret og muskuløs med en relativt kraftig knoglestruktur, men hunden er stadig adræt, meget opmærksom og målrettet. Mange "toller"-hunde har et trist udtryk, men så snart de går i gang med opgaven, ændrer det sig til intens koncentration og glæde.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)