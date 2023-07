Old english sheepdog har et udseende, der nok gør den til en af verdens mest ikoniske racer, navnlig i Storbritannien, hvor den stammer fra. En old english sheepdog er en stærk og meget udholdende hund med et trofast og pålideligt sind både på arbejde og i familiens hjem.

Ud over at være berømt som gårdhund er old english sheepdog også en fremragende vagthund på grund af dens opmærksomme og beskyttende natur.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)