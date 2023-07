Denne store hund er solidt bygget med et majestætisk hoved og lige ben, som er kendetegnet ved sin smidige gang og store skridt. På grund af dens primære funktion er dens store fødder og ruhårede dobbeltpels væsentlige egenskaber for racen.

Denne venlige, hengivne og energiske jagthund er en god ledsager for folk, der fører et aktivt liv, og den er kendt for at udtrykke sig og give lyd med stor variation.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)