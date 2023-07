Pekingeser

Disse små hunde er frygtløse, trofaste og relativt reserverede. Pekingeseren har et godmodigt temperament, men kan være relativt reserveret over for fremmede, indtil den lærer dem at kende. Når man så er blevet accepteret, er denne race venner med alle.

Hanhundene er typisk altid lettere end hunhundene, selvom begge er tungere end forventet i forhold til deres størrelse. De tunge knogler og den robuste krop er karakteristiske for pekingeseren.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)