Podenco canario er imponerende, men ikke aggressiv. Det er modige, dynamiske hunde, der kan arbejde hårdt hele dagen uden at vise det mindste tegn på træthed. De er uselviske og hengivne over for deres menneskelige selskab.

Takket være deres næse og hørelse kan de også opdage kaniner i bunden af naturlige sprækker i terrænet, i revner i vægge eller i stenbunker ved kanterne af pløjede marker. Deres overlevelse skyldes uden tvivl deres begavelse som jægere, der har gjort dem uerstattelige.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)