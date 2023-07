Ogar polski-hunden er stærk og har en ekstraordinær næse og stor udholdenhed, som værdsættes meget af polske jægere. Den bruger sin dybe melodiske gøen til at holde kontakt under jagten. Denne fremragende jæger er også en glimrende familiehund, som er nem at pleje, hengiven over for husets beboere og på vagt over for fremmede.

Tidligere blev ogar poliski-hunden hovedsagelig brugt til jagt på harer, ræve, rådyr, vildsvin og ænder, hvor den jagede vildænder ud af sivskoven. I dag, hvor harejagt er blevet forbudt, bruges ogar polski-hunden oftest til jagt på vildsvin og ræve overalt i landet.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)