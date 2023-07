Epagneul de pont-audemer

Dette er en race med et meget særpræget udseende takket være deres karakteristiske krøllede moppe. Desværre er det en ret sjælden race ligesom en af sine forfædre – irish water spaniel. Indtil for nylig var denne race tæt på at uddø.

Disse hunde er hengivne, milde og tålmodige over for børn og andre dyr, og så er de dygtige jægere. De er kendt for at være kærlige og legesyge familiehunde.

