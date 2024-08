Denne mellemstore race er usædvanligt intelligent og meget livlig. Denne hund knytter sig stærkt til sine ejere og arbejder ufortrødent for at beskytte de husdyr eller den ejendom, den bliver tildelt. Som sådan kan cao de serra de aires-hunden være mistroisk over for fremmede.

Den minder om en abe i sin holdning og sit udseende, hvorfor den har fået kælenavnet "abehunden" i sit hjemland. Den er populær på grund af dens evne til at holde husdyrene på marken og føre dem tilbage, hvis de strejfer for langt væk.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)