Cao de agua portugues er robuste, intelligent hunde med en tæt, krøllet pels og et stærkt ønske om at arbejde.

Som ekstraordinære svømmere og dykkere er cao de agua portugues berømte blandt fiskere, ikke kun ude til havs, men også for at beskytte deres både og anden ejendom. Om bord følger de arbejdet opmærksomt, hopper i vandet og dykker dybere for at hente fisk, der formår at undgå krogen eller nettet.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)