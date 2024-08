Pudelpointer

Pudelpointere er godmodige, rolige og kontrollerede hunde med et veludviklet jagtinstinkt. De bliver aldrig sky over for vildtet.

Selvom pudler kun blev brugt til at etablere fundamentet for opdræt af racen, er deres jagtfærdigheder stadig bevaret i bestanden. Ved at knytte dem til pointerens ekstraordinære færdigheder på sletten – en fin næse selv på lange afstande, muligheden for hurtigt at afsøge et stort område, tydelig markering – var det muligt at udvikle en alsidig jagthund.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)