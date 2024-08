Rumænsk hyrdehund mioritic – voksen

Rumænsk hyrdehund mioritic er rolige, afbalancerede hunde, der viser stort mod og effektive kampfærdigheder, når rovdyr som bjørne, ulve og losser truer flokken. De er mistroiske over for fremmede og er kendt for at være fremragende vagthunde.

Denne race er en god hyrdehund der meget modigt og effektivt holder mulige rovdyr væk. Deres rolige natur og tålmodighed over for børn betyder, at de passer godt ind i rollen som hengiven familiehund.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)