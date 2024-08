Saarloos wolfhound

Saarlos wolfhound er en robust hund, hvis udseende, bevægelser og pels, minder om en ulv.

En saarlos wolfhound er livlig, fuld af energi, stolt, selvstændig og følger kun sin egen frie vilje. Når det så er sagt, er den hengiven over for sin ejer og yderst pålidelig. Denne race er reserveret og ret mistænksom over for fremmede.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)