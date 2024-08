Der er meget variation inden for saluki-racen. Dette skyldes racens særlige plads i den arabiske tradition og Mellemøst-områdets enorme areal, hvor hver stamme opdrættede sin egen version af racen.

Salukier har ry for at have en katteagtig adfærd, idet de er reserverede over for fremmede, meget værdige og intelligente og samtidig relativt selvstændige. Til trods for dette er Salukier utroligt loyale hunde, der nemt kan tilpasse sig ethvert hjemmemiljø.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)