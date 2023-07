Schapendoesen er en hund, der oprindeligt blev brugt til at vogte får, hvilket den stadig bruges til i dag. Da fårenes græsgange ofte ligger i stille, ensomme landområder, er det nødvendigt, at schapendoesen har stor udholdenhed, mobilitet og hurtighed.

P.M.C. Toepoel grundlagde den moderne Schapendoes-race, idet han skabte interesse for den næsten uddøde race under anden verdenskrig og gjorde en seriøs indsats for at genskabe den i de efterfølgende år.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)