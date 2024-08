Schiller støver

Schiller støveren er en velproportioneret, muskuløs og ædel hund, der udstråler hurtighed og styrke. Den værdsættes for sin livlige og opmærksomme attitude. Dens lydige og intelligente personlighed betyder, at den er kendt for at være mild over for børn, og med passende træning vil den let kunne falde til i familiens hjem.

Schiller støveren har en velproportioneret, lidt kvadratisk kropsbygning og fremstår både robust og ædel med et overbevisende udtryk af hurtighed og styrke. Dens pels er brun med en sort mantel.

