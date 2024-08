Skotsk terrier

Selvom skotske terriere kendes på deres karakteristiske profil, er deres opmærksom, energiske temperament og deres selvsikre holdning mindst lige så særpræget.

Skotske terriere er hårdtarbejdende hunde med et stærkt ønske om at nedlægge byttedyr. Disse hunde er opmærksomme af natur og reserverede over for fremmede, hvilket gør dem til gode vagthunde.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)