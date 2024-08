Siberian husky

Siberian huskyer er opmærksomme, sociale dyr med et mildt temperament. På trods af deres størrelse og udseende er de ikke aggressive over for andre hunde eller mennesker, når de er blevet trænet og socialiseret godt.

Siberian huskyers intelligens, ro og behagetrang, gør dem til givende og arbejdsvillige ledsagere.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)