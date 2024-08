Skye terrier

Skye terriere kan straks skelnes fra deres slægtninge på grund af deres lave krop, som er dobbelt så lang som den er høj og dækket med en overdådig pels. Den bevæger sig tilsyneladende uden anstrengelse og udstråler styrke via for- og bagparti, krop og kæber.

Skye terriere er hårdføre og vedholdende små hunde, der knytter stærke bånd til deres ejere. Når det er sagt, er de også naturligt tilbageholdende over for nye mennesker og har kun begrænset tålmodighed over for små børn.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)