Spansk støver

Spanske støvere er hengivne og rolige dyr, der udviser usædvanlig dygtighed og mod, når de er på sporet af storvildt. De er yderst specialiserede inden for småvildt, men deltager gerne i storvildtjagt på vildsvin, kronhjort, hjort, ræv, ulv og bjørn.

Disse mellemstore hunde har et smukt hoved med lange ører, et kompakt skelet og solide ben. Spanske støvere har et mildt, trist og ædelt udtryk.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)