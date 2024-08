Miniatureudgaven og den ekstra store udgave er begge afledt af standardudgaven af schnauzeren. Den ældste søskende, som enten er sort eller "salt og peber"-farvet, er godmodig og mild af natur.

Schnauzeren er en livlig hund, der er hengiven over for sin ejer og over for børn. Dens sanser er højt udviklede, og den er meget opmærksom, selvom den ikke gør særlig meget.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)