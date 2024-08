Svensk lapphund

Svenske lapphunde er livlige, årvågne, venlige og hengivne hunde, der er meget modtagelige og villige til at arbejde. Derudover er de kendt for at være kærlige og loyale selskabshunde, som er milde over for børn i alle aldre og generelt kan finde sig tilpas med andre kæledyr.

Disse meget alsidige hunde er velegnede til lydigheds- og agilitytræning, vogtning, sporing m.m. Svenske lapphunde lærer hurtigt og løber sjældent tør for energi.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)