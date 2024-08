Taiwan dog

Taiwan dogs er usædvanligt loyale over for deres ejer. Disse mellemstore hunde er modige, frygtløse og livlige, med meget skarpe sanser. De har et trekantet hoved, mandeløjne, tynde, strittende ører og en krum hale, og er tørre, senede og velproportionerede.

Taiwan dogs er oprindeligt indfødte taiwanske hunde, efterkommere af de sydasiatiske jagthunde, som de forhistoriske lokale indbyggere plejede at bo sammen med i de centrale bjergrige egne. Denne race var loyale ledsagere til de forhistoriske jægere i den vilde skov.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)