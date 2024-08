Polski owczarek podhalanskis er hyrde- og vagthunde med en imponerende holdning og et flot udseende, der gør dem til populære ledsagere. Den første standard i 1938 fremhævede disse egenskaber. Deres tætte pels giver dem mulighed for at trives i ekstreme klimaer.

Polski owczarek podhalanskis er stærke, kompakte hunde, der udstråler styrke og mobilitet. Ved første blik kan disse stærke dyr minde om en anden stor hvid race, nemlig kuvaszen, men efter nærmere eftersyn adskiller polski owczarek podhalanski sig fra den ungarske race på mange områder, ikke mindst det kommanderende hoved.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)