Tibetansk mastiff

Tibetanske mastiffer er stærke, velbyggede kæmper. Disse alvorligt udseende hunde kombinerer imponerende styrke med en robusthed, der gør det muligt for dem at arbejde i ethvert klima. Tibetanske mastiffer er selvstændige og kræver respekt. De er meget loyale over for deres familie og beskytter deres territorium.

De bliver langsomt voksne. Det tager to til tre år for hunhundene at blive fuldvoksne, mens det tager mindst fire år for hanhundene.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)