Tibetansk spaniel

Tibetanske spanieler er små, men afbalancerede i deres generelle udseende. Hvis du ser, hvordan disse små hunde bevæger sig, vil det minde dig om tre forskellige dyr: abe, hund og kat. Disse kære væsner er yndefulde og yderst adrætte. De har også et godt ry som vagthunde, da de sover med ét øje åbent for at sikre, at de aldrig går glip af noget.

Det siges, at de kommer fra "verdens tag", og derfor er det måske ikke så overraskende, at den tibetanske spaniel er særdeles sund med en forventet levetid på et godt stykke over gennemsnittet – ofte op til 15 år.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)