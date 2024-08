Hvor sandsynligt er det, at min hund har en allergi?

Når du tager din hund til dyrlæge for at fastslå årsagen til symptomerne, udfører dyrlægen en række diagnostiske undersøgelser for at finde ud af, om din hund har allergi eller lider af noget, der måske er lettere at behandle.

De første undersøgelser er for lopper og andre parasitter, da disse er almindeligt forekommende. Dyrlægen tester også hunden for infektiøse lidelser og stiller dig spørgsmål om hvordan din hunds symptomer har udviklet sig. Derefter forsøger dyrlægen at udelukke overfølsomhed eller allergi over for fødevarer. Dette kan tage et par uger, da du vil blive bedt om at give din hund en bestemt fødevare og holde øje med dens adfærd.

Til sidst anvender dyrlægen en særlig allergitest, hvor din hund testes for atopi eller en disposition for allergiske reaktioner. Nogle af symptomerne på dette omfatter kløende hud, betændelse i huden mellem tæerne på forbenene og betændelse i ørerne.

Hvad kan jeg gøre for at beskytte min hund mod allergier?

Hvis din hund har en allergi, vil dyrlægen rådgive dig om den bedste behandling. Du kan dog selv sørge for, at du behandler en eventuel overfølsomhed ved at tilpasse hundens foder og pleje.

Dens foder bør indeholde letfordøjeligt protein fra kilder af høj kvalitet, som sandsynligvis ikke udløser en reaktion. Det bør også indeholde omega-3 og omega-6 syrer, der hjælper med at tilføre huden næring. Hvis du på nogen måde er usikker, kan du vælge et foder, der er fremstillet specielt til hunde med dermatologisk overfølsomhed.

Når du vasker din hund, skal du gøre det blidt og med en shampoo, der er fremstillet specielt til hunde, eller et produkt, der ikke fjerner hudfedtet, da dette beskyttende olielag hjælper med at beskytte huden mod udefrakommende årsager til irritation. Du kan også altid tale med din dyrlæge for at få råd om pleje af din hunds hud og pels.