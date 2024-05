Rejse med hund

Din hvalp er en del af familien og vil sandsynligvis tage med dig på rejse indimellem. Nogle hunde kan godt lide at tage på tur, mens andre er lidt mere nervøse. Hvis du planlægger at tage den med, er der nogle ting, der kan være nødvendige at overveje.

Husk!

Hvis du rejser til udlandet med din hund, skal den have et europæisk kæledyrspas. Dette kan du få hos dyrlægen.

Passet skal indeholde oplysninger om den obligatoriske rabiesvaccination samt hundens chipnummer. Vaccinationen mod rabies skal gives i god tid før afrejsen.

Andre basisvaccinationer er ikke obligatoriske, men anbefales kraftigt. Øvrige krav varierer fra land til land.

Stress

Alt, der falder uden for den normale daglige rutine, skaber en vis grad af stress. Hvad der forårsager stress adskiller sig fra hund til hund. Til at begynde med kan du prøve at gøre rejsen så stressfri som muligt ved at medbringe din hunds bur, foder og legetøj.

Hvis din hund er meget stresset, bør du forhøre dig hos din dyrlæge om tilgængelige muligheder for at hjælpe den. Undertiden kan adfærdsterapi give gode resultater. Spørg altid din dyrlæge til råds.

Bilture

Hvis du skal rejse i bil, skal du først vænne hunden til bilture, helst ved at tage til steder, der er sjove for hunden. Tag den lidt efter lidt med på længere bilture. Hvis hunden bliver køresyg, kan du få medicin hos dyrlægen, der modvirker kvalme.

Tag en kort pause hver anden time, lad hunden komme ud, og giv den vand at drikke.

Efterlad aldrig hunden alene i bilen. Den kan blive overophedet eller afkølet eller endda stjålet!

Flyrejser

Små hunde må normalt rejse med i kabinen mens større hunde flyver i bagagerummet i et særligt bur. Lad hunden vænne sig til transportburet nogle dage i forvejen. Dette hjælper med at reducere stress.

Kontakt flyselskabet i god tid, og find ud af, om du må tage hunden med, og i bekræftende fald, hvilke regler der gælder. Flyselskaberne stiller krav til sundheds- og rejseforhold (burets størrelse) og har forskellige indtjekningstider.