Din hunds foder og dens gode fordøjelse
Hunde kan ligesom mennesker lide af fordøjelsesproblemer, hvilket giver ubehag, ubehagelige symptomer og nogle gange mere omfattende helbredsproblemer. Deres foder har stor betydning for håndteringen af en sensitiv fordøjelse og opretholdelsen af et sundt fordøjelsessystem.
Sådan fungerer hundens fordøjelse
I hver enkelt fase i fordøjelsessystemet fordøjer og absorberer din hund næringsstoffer fra sit foder. Et af de vigtigste organer i denne proces er tyndtarmen, som har et meget stort overfladeareal med forskellige typer celler, der sørger for, at næringsoptagelsen er så effektiv som muligt. I tyndtarmen absorberer din hund fedtstoffer, vitaminer, kulhydrater og mineraler, og her færdiggøres den fordøjelse og absorbering af proteiner, der begynder i mavesækken.
Overalt i disse organer bidrager mikroflora – også kendt som "gavnlige" bakterier – til et sundt og velfungerende fordøjelsessystem. Bakterierne i mave-tarm-kanalen reguleres af genetik og andre faktorer, herunder kosten. I tyndtarmen ledsages disse gavnlige bakterier af celler, der fungerer som en beskyttende immunreaktion mod fremmedlegemer eller "dårlige" bakterier.
Din hund er fra naturens hånd tolerant over for sin egen mikroflora, men hvis den udvikler intolerance, kan det føre til kroniske mave-tarm-problemer. Hvis de celler, der fungerer som immunreaktion, begynder at reagere på ting, som de normalt ville tolerere, kan din hunds fordøjelsessystem begynde at udvikle en intolerance over for elementer, der normalt er uskadelige, f.eks. foder.
Din hunds foder og dens fordøjelse
Det foder, du giver din hund, kan påvirke dens fordøjelse og mikrofloraen i dens tarme. En varieret kost kan belaste din hunds fordøjelse unødigt og forårsage problemer.
Dens foder skal være let at fordøje for at undgå en sensitiv fordøjelse og bør indeholde essentielle næringsstoffer, der nemt absorberes i kroppen. Protein er en foderingrediens, som normalt stammer fra animalske råvarer, som f.eks. kylling. Proteiner i færdigproduceret foder af høj kvalitet er let fordøjelige og ikke tilbøjelige til at skabe fordøjelsesproblemer. For eksempel er hvedegluten letfordøjeligt og en stærkt koncentreret proteinkilde.
Fiber
Fiber er en vigtig bestanddel af din hunds foder, som dog skal være afbalanceret. Fiber kan anvendes som ingrediens i hundens foder for at hjælpe med at regulere tyktarmens bevægelse og forbedre afføringens kvalitet, hvilket er særligt nyttigt, hvis din hund har en sensitiv fordøjelse, eller dens afføring har en dårlig kvalitet.
Fibre kan understøtte en sund mave-tarm-funktion og hjælpe din hund med at føle sig mæt efter måltiderne. Præbiotika er en form for fibre, der kan hjælpe gavnlige bakterier med at vokse og trives i dit hunds system.
Kulhydrater
Kulhydrater er en vigtig del af din hunds foder, da de udgør en effektiv energikilde, og kulhydratkilder i din hunds foder bør være lette at fordøje.
Fedt
Fedt kan være et nyttigt element i styringen af din hunds sensitive fordøjelse. Foder med et højt fedtindhold kan give din hund den energi, den har brug for, uden at den behøver at indtage store mængder føde. Foder med et lavt fedtindhold kan imidlertid hjælpe i forbindelse med en følsom mave, eller når din hund er overfølsom over for fedtstoffer.
Hvis du har bemærket, at din hund lider af et fordøjelsesproblem, skal du sørge for at besøge din dyrlæge, som vil kunne rådgive dig om et foder, der kan hjælpe med at opretholde et sundt fordøjelsessystem hos din hund.
