Hunde kan ligesom mennesker lide af fordøjelsesproblemer, hvilket giver ubehag, ubehagelige symptomer og nogle gange mere omfattende helbredsproblemer. Deres foder har stor betydning for håndteringen af en sensitiv fordøjelse og opretholdelsen af et sundt fordøjelsessystem.

Sådan fungerer hundens fordøjelse

I hver enkelt fase i fordøjelsessystemet fordøjer og absorberer din hund næringsstoffer fra sit foder. Et af de vigtigste organer i denne proces er tyndtarmen, som har et meget stort overfladeareal med forskellige typer celler, der sørger for, at næringsoptagelsen er så effektiv som muligt. I tyndtarmen absorberer din hund fedtstoffer, vitaminer, kulhydrater og mineraler, og her færdiggøres den fordøjelse og absorbering af proteiner, der begynder i mavesækken.

Overalt i disse organer bidrager mikroflora – også kendt som "gavnlige" bakterier – til et sundt og velfungerende fordøjelsessystem. Bakterierne i mave-tarm-kanalen reguleres af genetik og andre faktorer, herunder kosten. I tyndtarmen ledsages disse gavnlige bakterier af celler, der fungerer som en beskyttende immunreaktion mod fremmedlegemer eller "dårlige" bakterier.

Din hund er fra naturens hånd tolerant over for sin egen mikroflora, men hvis den udvikler intolerance, kan det føre til kroniske mave-tarm-problemer. Hvis de celler, der fungerer som immunreaktion, begynder at reagere på ting, som de normalt ville tolerere, kan din hunds fordøjelsessystem begynde at udvikle en intolerance over for elementer, der normalt er uskadelige, f.eks. foder.