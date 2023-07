PRODUKTDETALJER

Boxere er selvsikre, legesyge og intelligente. De er også blandt de mest atletiske hunde. Da hver enkelt race har specifikke behov, er det vigtigt, at din hunds foder hjælper med at opretholde dens unikke livsstil og optimale sundhed. Velegnet til boxere på 15 måneder og derover. ROYAL CANIN® Boxer Adult-tørfoder er specielt udviklet med alle din voksne hunds ernæringsmæssige behov i tankerne. Boxerens dynamiske karakter er velkendt – denne race holder sig aldrig tilbage fra energisk deltagelse i fysiske aktiviteter. Derfor kan der stilles store krav til dens krop, hvilket betyder, at boxeren har brug for et foder, der er tilpasset dens intense fysiske aktivitetsniveau. Derfor bidrager ROYAL CANIN® Boxer Adult til at opretholde muskelmassen takket være et tilpasset indhold af protein og L-carnitin. Det indeholder endvidere specifikke næringsstoffer, såsom taurin, EPA og DHA, der hjælper med at understøtte en sund hjertefunktion. Derudover indeholder sammensætningen et udvalgt antioxidantkompleks, der medvirker til at neutralisere frie radikaler og understøtter din hunds naturlige forsvar. Foderpillen er eksklusivt udviklet for at gøre det nemmere for din hund at gribe fat om foderet og samtidig opmuntre den til at tygge det grundigt.

