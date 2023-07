PRODUKTDETALJER

Velegnet til cockerspanieler over 12 måneder. ROYAL CANIN® Cocker Adult-tørfoder er specielt udviklet med alle din hunds unikke ernæringsmæssige behov i tankerne. Foderet indeholder et eksklusivt kompleks af næringsstoffer, der hjælper med at understøtte hudens barrierefunktion, hvilket bidrager til at opretholde en sund hud og pels hos din hund. Denne sammensætning, der er beriget med hjulkroneolie, A-vitamin og omega-3-fedtsyrer (EPA og DHA), hjælper med at nære din hunds pels og opretholder således dens optimale sundhed. Cockerspanieler har tendens til at overskride den daglige foderration, hvis de får chancen. Derfor er det vigtigt at hjælpe din hund med at opretholde sin normale vægt og kropstype. ROYAL CANIN® Cocker Adult har en optimal sammensætning, herunder et kontrolleret fedtindhold, der støtter et begrænset dagligt energiindtag. Den eksklusive sammensætning hjælper også med at understøtte din hunds hjertesundhed takket være en specifik kombination af næringsstoffer, der bidrager til at opretholde hjertemusklens sundhed. Derudover er foderpillens form og størrelse skræddersyet eksklusivt til racen cockerspaniel. Denne sammensætning indeholder kalciumkeleringsmidler, der hjælper med at bremse dannelsen af tandstensbelægninger, hvilket bidrager til din hunds tandhygiejne.

