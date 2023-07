Dachshund Adult Loaf

PRODUKTDETALJER

Gravhunden er en venlig, intelligent og loyal race, der i vid udstrækning er kendt som den ideelle familiehund. Voksne gravhunde har brug for et foder, der tilfører de næringsstoffer, som er nødvendige for at opfylde racens særlige energibehov, så de kan opretholde et sundt aktivitetsniveau. Velegnet til gravhunde over 10 måneder. ROYAL CANIN® Dachshund-vådfoderpaté er specielt udviklet med alle din voksne hunds ernæringsmæssige behov i tankerne, så den støttes i opretholdelsen af sin sundhed og trivsel. Dette vådfoder er udviklet til at hjælpe med at opretholde din gravhunds muskeltonus. Den optimale ernæringsløsning medvirker også til at understøtte sunde knogler. ROYAL CANIN® Dachshund-paté er udviklet med en specielt tilpasset konsistens for at give øget velsmag. Det betyder, at den særlige sammensætning hjælper med at tilfredsstille din hunds appetit – også selvom den har tendens til at være kræsen! For at imødekomme hver hunds individuelle præferencer fås det også som tørfoder med sprøde og lækre foderpiller. Hvis du overvejer blandet fodring, skal du blot følge vores fodringsvejledning for at sikre, at din hund får en optimal mængde af både våd- og tørfoder. Dette vådfoder er udviklet til at hjælpe med at understøtte en sund tarmpassage hos din hund. Det indeholder også næringsstoffer, der tilfører den næring, der er nødvendig for opretholdelsen af en sund hud og pels hos en chihuahua. ROYAL CANIN® Chihuahua-paté er udviklet med en tilpasset konsistens, der gør foderet yderst velsmagende, for at tilfredsstille appetitten hos selv de mest kræsne chihuahuaer! Patéens bløde konsistens passer perfekt til kæberne hos miniatureracer – som f.eks. chihuahuaen – hvilket gør foderet lettere at tygge og understøtter en optimal foderindtagelse og fordøjelse. For at imødekomme hver hunds individuelle præferencer fås det også som tørfoder med sprøde og lækre foderpiller. Hvis du overvejer blandet fodring, skal du blot følge vores fodringsvejledning for at sikre, at din hund får en optimal mængde af både våd- og tørfoder.

