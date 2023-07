PRODUKTDETALJER

Gravhunden er en venlig, intelligent og loyal race, der i vid udstrækning er kendt som den ideelle familiehund. Da hver race har individuelle behov, er det vigtigt at vælge et foder, der indeholder næringsstoffer, som understøtter hundens optimale sundhed. Velegnet til gravhunde over 10 måneder. ROYAL CANIN® Dachshund Adult-tørfoder er specielt udviklet med alle din voksne hunds ernæringsmæssige behov i tankerne, så den kan opretholde sin sundhed og trivsel. Foderet bidrager til at beskytte gravhundes knogler takket være et tilpasset kalcium- og fosforindhold. Denne eksklusive sammensætning hjælper også din hund med at opretholde en god muskeltonus og en normal vægt. ROYAL CANIN® Dachshund Adult hjælper desuden med at reducere lugten og mængden af din hunds afføring. Den unikke foderpille er skræddersyet til at hjælpe med at mindske dannelsen af tandsten takket være indholdet af kalciumkeleringsmidler. For at imødekomme hver hunds individuelle præferencer fås ROYAL CANIN® Dachshund Adult også som vådfoder i form af en blød og velsmagende paté. Hvis du overvejer blandet fodring, skal du blot følge vores fodringsvejledning for at sikre, at din hund får en optimal mængde af både våd- og tørfoder.

