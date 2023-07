Digestive Care Adult Loaf

PRODUKTDETALJER

Der er ingen, der synes, at fordøjelsesproblemer er sjovt – heller ikke din hund. Et foder, der indeholder næringsstoffer af høj kvalitet, bidrager ikke blot til din hunds tarmsundhed, men også til dens generelle trivsel. ROYAL CANIN® Digestive Care-paté er velegnet til hunde i alle størrelser. ROYAL CANIN® Digestive Care-paté, der er testet på Royal Canins kenneler, indeholder yderst letfordøjelige proteiner samt en blanding af præbiotika og fibre, der understøtter en afbalanceret tarmflora – hvilket i sidste ende er med til at fremme en optimal afføringskvalitet. Royal Canin tager proteiner meget alvorligt. Derfor bruger vi udelukkende proteiner af højeste kvalitet, der er tilpasset til din hunds specifikke behov. ROYAL CANIN® Digestive Care-paté indeholder fordøjelige proteiner kendt som L.I.P samt en række præbiotika, der understøtter en sund tarmflora. Derudover er der inkluderet en afbalanceret blanding af opløselige og uopløselige fibre i ROYAL CANIN® Digestive Care-paté, der hjælper med at begrænse gæring og understøtter en sund tarmpassage. Ud over denne lækre paté fås vores Digestive Care-ernæringsprogram også som sprøde foderpiller. Begge er ernæringsmæssigt komplette og udgør tilsammen det perfekte måltid. Hvorfor ikke prøve patéen som et lækkert supplement sammen med foderpillerne? Lad din hund skifte til ROYAL CANIN® Digestive Care og oplev fordelene ved næringsstoffer af høj kvalitet, der er afstemt til at støtte en optimal tarmsundhed og forbedre næringsoptagelsen.

