Exigent Adult Loaf

Vidste du, at din hund har god smag? I forbindelse med sine måltider overvejer din hund ikke blot foderets konsistens, men også dets aroma og størrelse. Hvis din hund er kræsen, kan du tilfredsstille dens appetit med velsmagende, komplet ernæring, som den ikke blot vil spise, men også nyde. Velegnet til hunde i alle størrelser. ROYAL CANIN® Exigent-paté er fyldt med de næringsstoffer, som din hund har brug for, hvis den skal leve et sundt liv. Få din hund til at spise rigtigt med denne lækre gourmetopskrift, der er elsket af selv de mest kræsne hunde. Den righoldige ROYAL CANIN® Exigent-paté tilberedes inden i posen for at bevare al dens aroma. Vores næringsstoffer af høj kvalitet sikrer en smag og konsistens, som din hund ikke kan modstå. Alt Royal Canin-foder er ernæringsmæssigt komplet og indeholder 100 % af de højkvalitetsproteiner, fedtstoffer, fibre, vitaminer og mineraler, som din hund har brug for, hvis dens trivsel skal støttes hele livet. Ud over denne lækre paté fås vores Exigent-ernæringsprogram også som sprøde foderpiller. Begge er ernæringsmæssigt komplette og udgør tilsammen det perfekte måltid. Hvorfor ikke prøve patéen som et lækkert supplement sammen med foderpillerne?

