Velegnet til voksne hunde, der vejer 45 kg og derover. ROYAL CANIN® Giant Adult-tørfoder til hunde er specielt udviklet med de ernæringsmæssige behov hos ekstra store hunde som din i tankerne. På grund af din hunds størrelse er det vigtigt, at den indtager gavnlige næringsstoffer, der bidrager til at opretholde sunde knogler, så den kan bære sin egen kropsvægt på en effektiv måde. Derfor indeholder ROYAL CANIN® Giant Adult-foderet glukosamin og kondroitin, der medvirker til at opretholde din hunds muskel-, brusk- og knoglesundhed. Dette tørfoder indeholder et eksklusivt og afbalanceret antioxidantkompleks (herunder A-, E- og C-vitamin), som hjælper med at neutralisere den indvirkning, som de frie radikaler kan have på din hunds celler. ROYAL CANIN® Giant Adult-foderet indeholder endvidere aminosyrer, såsom taurin og L-carnitin, der hjælper med at understøtte din hunds kredsløbsfunktion og hjertesundhed. ROYAL CANIN® Indoor 7+-tørfoder, der er velegnet til katte på 7 år eller derover, er specielt udviklet med alle din voksne indekats ernæringsmæssige behov i tankerne. ROYAL CANIN® Indoor 7+ er beriget med målrettede næringsstoffer, såsom polyfenoler fra grøn te, C-vitamin, EPA og DHA. Disse næringsstoffer hjælper med at støtte din kat, når den oplever de første tegn på aldring. Det specifikke protein er udvalgt på grund af sin høje fordøjelighed. Proteiner med høj fordøjelighed (L.I.P.) hjælper ikke blot med at reducere mængden af din kats afføring, men også lugten. Det er vigtigt, at din modne kat får næringsstoffer, der hjælper med at understøtte et sundt og velfungerende urinvejssystem. Det er udviklet med netop dette formål. Når du hjælper din kat med at styrke og opretholde urinvejsfunktionen, kan den klare de første tegn på aldring på en behagelig måde.

