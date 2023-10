PRODUKTDETALJER

Labradorretrieveren er en aktiv hund, der normalt har en sund appetit. Vådfoderet kan være et lækkert supplement til foderpillerne, og det kan også bidrage til labradorens almene sundhed. Når labradorretrieveren er 15 måneder gammel, er den fuldt udvokset og kan betragtes som en voksen hund. ROYAL CANIN® Labrador Retriever-vådfoderet kan være et godt supplement til ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult-tørfoderet. ROYAL CANIN® Labrador Retriever-vådfoderets sammensætning har et tilpasset kalorieindhold, der støtter en normal vægt hos labradorretrieveren. Det består af ca. 80 % vand, hvilket får hunden til at føle sig hurtigere mæt, samtidig med at den indtager færre kalorier. Det er vigtigt at understøtte hundens knogler bedst muligt med næringsstoffer, der bidrager til stærke knogler. ROYAL CANIN® Labrador Retriever-vådfoder indeholder specifikke næringsstoffer, herunder omega-3-fedtsyrerne EPA og DHA, der understøtter sundheden under aktivitet og hjælper med at holde knoglerne i bedst mulig form. Den eksklusive kombination af næringsstoffer hjælper med at bevare en sund hud og pels. Hvis du ønsker at anvende blandet fodring, skal du sørge for at følge Royal Canins fodringsvejledning på emballagen for at sikre, at din hund får en optimal mængde af både våd- og tørfoder.

Se mere