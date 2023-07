Light Weight Care Adult Loaf

PRODUKTDETALJER

Overvægtige hunde lider ofte under, at deres sundhed belastes af de ekstra kilo. Aflast din hund med næringsstoffer af høj kvalitet, der er særligt udviklet til at hjælpe med at opretholde dens ideelle kropsvægt. ROYAL CANIN® Light Weight Care-paté er velegnet til hunde i alle størrelser, der har tendens til vægtøgning. Dette ekstra velsmagende foder, der er rigt på yderst letfordøjelige proteiner og har et reduceret fedt- og kalorieindhold, bidrager til, at din hund bevarer en sund muskelmasse. For at undgå de sundhedsmæssige komplikationer, der følger med uønsket vægtøgning, er ROYAL CANIN® Light Weight Care-paté udviklet med en optimal kombination af opløselige og uopløselige fibre, der hjælper din hund med at føle sig mæt. Foderet indeholder også andre gavnlige næringsstoffer såsom omega-3-fedtsyrerne EPA og DHA. Disse næringsstoffer hjælper samtidig med at understøtte din hunds sundhed. Derudover støtter ROYAL CANIN® Light Weight Care-paté også en regelmæssig og sund tarmpassage og dermed en forbedret fordøjelse. Ud over denne lækre paté fås vores Light Weight Care-ernæringsprogram også som sprøde foderpiller. Begge er ernæringsmæssigt komplette og udgør tilsammen det perfekte måltid. Hvorfor ikke prøve patéen som et lækkert supplement sammen med foderpillerne?

