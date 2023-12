Maxi Joint Care Adult

PRODUKTDETALJER

Behagelig aktivitet er nøglen til et aktivt liv og en bedre kondition. Store hunde – især dem, der er aktive – kan belastes ekstra meget, hvilket kan give dem ubehag og gøre dem langsommere. ROYAL CANIN® Joint Care Maxi er et lækkert foder til din hund, der også indeholder næringsstoffer, som hjælper med at beskytte dens knogler, så den stadig kan være livlig, nyde at motionere og være i god form. På hundesprog betyder det ganske enkelt, at man har det sjovere! Velegnet til hunde der vejer mellem 26 kg og 44 kg. ROYAL CANIN® Joint Care Maxi har et lavere kalorieindhold for at undgå at belaste din hunds aktivitet med ekstra vægt. I dag lider mange kæledyr af overvægt, hvilket belaster dem ekstra. Denne opskrift hjælper din hund med at forblive let til bens. Kollagen er blot et af de aktive næringsstoffer i denne opskrift, der fokuserer på brusken ved at beskytte både dens struktur og stofskifte. Derudover har vi også tilføjet en stærk cellulær antioxidant. Foderpillerne i ROYAL CANIN® Joint Care Maxi er omhyggeligt udformet til at passe perfekt mellem din store hunds tænder. Vi er sikre på, at din hund vil nyde at spise sine foderpiller lige så meget, som vi nød at lave dem! Tro os ikke blot på ordet, 97 % af ejerne var tilfredse med dette produkt efter blot 28 dages brug. Det betyder, at ROYAL CANIN® Joint Care Maxis resultater er en dokumenteret succes.

