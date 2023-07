Medium Adult wet

PRODUKTDETALJER

Velegnet til hunde, der er mellem 12 måneder og 10 år gamle og vejer 11-25 kg. ROYAL CANIN® Medium Adult-vådfoder i sovs er specielt udviklet med alle din mellemstore voksne hunds ernæringsmæssige behov i tankerne. Det understøtter et sundt fordøjelsessystem og hjælper med at opretholde en sund balance i tarmfloraen. Takket være et udvalgt antioxidantkompleks og indholdet af præbiotika hjælper dette vådfoder med til at understøtte og opretholde din hunds naturlige forsvar. Derudover er det beriget med EPA og DHA. Disse omega 3-fedtsyrer bidrager til opretholdelsen af en sund hud- og pelsstilstand. For at imødekomme hver hunds individuelle præferencer fås ROYAL CANIN® Medium Adult også som tørfoder med sprøde og lækre foderpiller. Hvis du overvejer blandet fodring, skal du blot følge vores fodringsvejledning for at sikre, at din hund får en optimal mængde af både våd- og tørfoder.

