PRODUKTDETALJER

Når den er 12 måneder gammel, er din mellemstore hund udvokset i fysisk forstand. I denne livsfase er det lige så vigtigt at give din hund en god ernæring som dengang, den var i vækstfasen. Det er afgørende, at du sikrer, at din hunds foder indeholder de rette næringsstoffer i de rette mængder for at støtte og bevare dens sundhed. ROYAL CANIN® Medium Adult-tørfoder er specielt udviklet med alle din mellemstore voksne hunds ernæringsmæssige behov i tankerne og er velegnet til hunde i alderen 1-7 år, der vejer mellem 11 kg og 25 kg. Medium Adult indeholder et udvalgt antioxidantkompleks samt næringsstoffer, såsom mannan-oligosakkarider, der hjælper med at understøtte din hunds naturlige forsvar, så den kan opretholde en sund livsstil. Takket være en eksklusiv sammensætning med proteiner af meget høj kvalitet hjælper ROYAL CANIN® Medium Adult også med at understøtte en optimal fordøjelighed, hvilket gør det muligt for din hund at absorbere næringsstoffer på en effektiv måde. Derudover understøtter det afbalancerede indhold af kostfibre også en sund fordøjelighed hos din hund. ROYAL CANIN® Medium Adult er endvidere beriget med omega 3-fedtsyrer, såsom EPA og DHA, der medvirker til at opretholde en sund hud og pelsstilstand hos din hund.

