PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® Medium Adult er et afbalanceret fuldfoder, der er designet til at imødekomme din mellemstore races særlige behov og støtte den gennem dens voksne år. Dette foder er velegnet til mellemstore hunde, der vejer mellem 11 og 25 kg og er over 12 måneder. Mellemstore racer kan have brug for konsekvent træning for at støtte muskeludvikling. Med et tilpasset proteinindhold af høj kvalitet er dette foder udviklet til at hjælpe din hund med at vedligeholde muskelmassen. Deres energiske livsstil kan udsætte mellemstore hunde for miljømæssige elementer, der kan påvirke deres immunsystem. Dette foder indeholder præbiotika og en blanding af vitaminer, herunder vitamin C og E, for at hjælpe med at støtte deres naturlige forsvar. Mellemstore voksne racer kan have gavn af specifikke næringsstoffer til at hjælpe med at støtte deres generelle trivsel. Med en afbalanceret blanding af letfordøjelige næringsstoffer, hjælper dette tørfoder med at understøtte maksimal optagelse, og hjælper din hund med at forblive fuld af liv. Vi har skræddersyet formen og størrelsen af vores piller, så de passer til din mellemstore hunds kæbe og dens spiseadfærd, hvilket hjælper med at tilskynde din hund til at tygge dens foder grundigt. ROYAL CANIN® Medium Adult fås også i to vådfoderteksturer: paté og stykker i sovs. En blanding af våd- og tørfoder giver variation til din hunds foder, hvilket kan bidrage til at gøre dens måltider mere interessante og engagerende.

