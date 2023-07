PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® Medium Adult 7+-tørfoder har et tilpasset indhold af næringsstoffer, der hjælper med at opretholde vitaliteten hos mellemstore racehunde som din, der oplever de første tegn på aldring. Derudover indeholder det et udvalgt antioxidantkompleks, der hjælper med at neutralisere frie radikaler og medvirker til at opretholde de vitale molekyler i din hunds krop. ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ hjælper med at understøtte en optimal fordøjelighed med en eksklusiv sammensætning af næringsstoffer, herunder et afbalanceret indhold af kostfibre og en optimal mængde proteiner af yderst god kvalitet. Derudover er det beriget med fedtsyrerne EPA og DHA – disse hjælper med at understøtte din hunds hudfunktion og en ideel pelsstilstand. For at imødekomme hver hunds individuelle præferencer fås ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ også som vådfoder i lækker sovs. Hvis du overvejer blandet fodring, skal du blot følge vores fodringsvejledning for at sikre, at din hund får en optimal mængde af både våd- og tørfoder.

Se mere