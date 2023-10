PRODUKTDETALJER

Velegnet til mellemstore hunde i alderen 10+ år, som vejer 11-25 kg. ROYAL CANIN® Medium Ageing 10+-tørfoder er specielt udviklet med alle din mellemstore ældre hunds ernæringsmæssige behov i tankerne. Det er specielt udviklet til at understøtte sund aldring hos mellemstore racehunde som din. Dette foder indeholder et udvalgt antioxidantkompleks, som er med til at neutralisere frie radikaler. Dette er med til at opretholde de vitale molekyler i din hunds krop for at hjælpe med at understøtte dens generelle sundhed. ROYAL CANIN® Medium Ageing 10+ indeholder endvidere EPA og DHA samt omega 3-fedtsyrer, der hjælper med at understøtte knoglernes sundhed. Dette er især vigtigt for hunde, når de bliver ældre, så de kan opretholde en god livskvalitet. Derudover indeholder foderet specifikke næringsstoffer, der hjælper med at understøtte en sund hud og skinnende pels, hvilket også bidrager til opretholdelsen af den generelle sundhed. For at imødekomme hver hunds individuelle præferencer fås ROYAL CANIN® Medium Ageing 10+ også som vådfoder i lækker sovs. Hvis du overvejer blandet fodring, skal du blot følge vores fodringsvejledning for at sikre, at din hund får en optimal mængde af både våd- og tørfoder.

