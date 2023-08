PRODUKTDETALJER

Velegnet til små racehunde over 10 måneder, som vejer op til 10 kg. ROYAL CANIN® Mini Adult-tørfoder er specielt udviklet med alle din voksne lille racehunds ernæringsmæssige behov i tankerne. Da små racehunde som din har tendens til at have et højt energibehov, er foderet udviklet med næringsstoffer, der hjælper med at opfylde disse energibehov, samtidig med at det hjælper din hund med at opretholde en normal vægt. Nogle små racehunde har en mere kræsen appetit end andre. Derfor indeholder ROYAL CANIN® Mini Adult et udvalg af eksklusive smagsstoffer. Det er denne øgede velsmag, der appellerer direkte til selv de mest kræsne hunde. Mini Adult-tørfoderet indeholder endvidere en række næringsstoffer, der hjælper med at understøtte og opretholde din hunds sunde hud og pels. For at imødekomme hver hunds individuelle præferencer fås ROYAL CANIN® Mini Adult også som vådfoder i lækker sovs. Hvis du overvejer blandet fodring, skal du blot følge vores fodringsvejledning for at sikre, at din hund får en optimal mængde af både våd- og tørfoder.

