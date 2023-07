PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® Mini Adult 8+-tørfoder er velegnet til små hunde over 8 år, der vejer op til 10 kg. Dette foder er udviklet med alle de ernæringsmæssige behov hos små voksne racehunde som din i tankerne. Denne sammensætning har et specielt tilpasset indhold af næringsstoffer, der hjælper med at opretholde vitaliteten hos små racehunde som din, der oplever de første tegn på aldring. Nogle små hunde er tilbøjelige til at have en kræsen appetit. Hvis dette gælder for din lille hund, kan du være sikker på, at Mini Adult 8+ er udviklet med et udvalg af eksklusive smagsstoffer. Foderets øgede velsmag betyder, at det kan tilfredsstille appetitten hos selv de mest kræsne hunde! Derudover hjælper det tilpassede energiindhold i ROYAL CANIN® Mini Adult 8+ små racehunde som din med at opretholde en normal vægt. Da små hunde har tendens til at have et højt energibehov, er det høje energiindhold i dette foder justeret efter din hunds behov og livsstil, samtidig med at det støtter en normal vægt.

