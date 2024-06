PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® Mini Ageing paté er et afbalanceret fuldfoder, der er designet til at imødekomme din lille races særlige behov og støtte den gennem dens senior år. Dette vådfoder er velegnet til små hunde, der vejer op til 10 kg og er over 8 år. Dette foder er designet til at hjælpe med at opfylde din aldrende hunds energibehov og vedligeholde dens idealvægt med et tilpasset kalorieindhold. Små racer kan have gavn af et foder, der understøtter al deres bevægelse og knogler. Dette foder indeholder en blanding af næringsstoffer, der hjælper med at vedligeholde din ældre hunds knogler. Lige meget hvilken race din hund er, er dens pels kronen på værket. Beriget med en blanding af næringsstoffer hjælper dette foder med at støtte din aldrende hunds hud og pels. Dette foder er beriget med vigtige vitaminer og næringsstoffer som EPA og DHA, for at hjælpe med at støtte livslang vitalitet, så din hund kan nyde dens senior år. ROYAL CANIN® Mini Ageing paté fås også i to typer tørfoder: ROYAL CANIN® Mini Adult 8+ og ROYAL CANIN® Mini Ageing 12+. Din hunds sansekapacitet kan falde, efterhånden som den bliver ældre, så en blanding af våd- og tørfoder kan hjælpe med at forbedre smagen af dens måltid.

Se mere