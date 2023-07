Mini Dermacomfort Adult

PRODUKTDETALJER

Der er ingen, der synes, at det er sjovt at have irriteret hud – heller ikke din hund. Vidste du, at hudirritation er den hyppigste årsag til, at hunde skal til dyrlægen? Sensitiv, kløende hud får din hund til at klø sig meget, og den kan beskadige sin hud med kløerne – hvilket kan føre til mindsket sundhed. ROYAL CANIN® Dermacomfort Minis opskrift til reducering af allergener er fremstillet omhyggeligt med særligt udvalgte proteiner. Denne specielt tilpassede ernæring hjælper med at holde din hunds hud så sund som muligt. Derudover hjælper foderet også med at holde din hunds pels fyldig og sund. Velegnet til hunde, der vejer op til 10 kg. ROYAL CANIN® Dermacomfort Mini indeholder omhyggeligt udformede foderpiller, der passer perfekt mellem din hunds tænder. Denne særligt velsmagende opskrift er specielt fremstillet med henblik på at sikre din hunds trivsel. Foderet indeholder omega 3- og 6-fedtsyrer, inklusive GLA, EPA og DHA, der hjælper med at understøtte og nære huden, så den bliver mindre sensitiv over for de irritationskilder, der findes i din hunds miljø. Vores Dermacomfort-ernæringsprogram tilbyder to komponenter: Sprøde foderpiller og en lækker paté i pose, der begge er ernæringsmæssigt komplette og tilsammen udgør det perfekte måltid. Hvorfor ikke prøve patéen som et lækkert supplement sammen med foderpillerne? Tro os ikke blot på ordet, 91 % af ejerne var tilfredse med dette produkt efter blot 2 måneders vedvarende brug. Det betyder, at ROYAL CANIN® Dermacomfort Minis resultater er en dokumenteret succes.

