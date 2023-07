PRODUKTDETALJER

Velegnet til hunde over 10 måneder. ROYAL CANIN® Miniature Schnauzer Adult-tørfoder er specielt udviklet med alle din voksne schnauzers ernæringsmæssige behov i tankerne. Det indeholder en tilpasset ernæringssammensætning, der hjælper med at opretholde en korrekt urinvejsfunktion. Den dedikerede sammensætning af næringsstoffer opmuntrer også din hund til at drikke oftere. Dette hjælper med at holde din schnauzer hydreret, hvilket understøtter urinvejssundheden yderligere. ROYAL CANIN® Miniature Schnauzer Adult indeholder optimale niveauer af specifikke aminosyrer, der hjælper med at opretholde din schnauzers naturlige pelsfarve, uanset hvilken farve den har. Derudover har foderet et moderat fedtindhold, der – kombineret med daglig motion – hjælper din hund med at opretholde en normal vægt. Foderpillen er skræddersyet eksklusivt til racen dværgschnauzer. Takket være indholdet af kalciumkeleringsmidler hjælper foderpillens sammensætning med at understøtte din hunds tandhygiejne ved at bremse dannelsen af tandstensbelægninger.

