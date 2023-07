PRODUKTDETALJER

Velegnet til hunde over 10 måneder. ROYAL CANIN® Pug Adult-tørfoder er specielt udviklet med alle din voksne mops' unikke ernæringsmæssige behov i tankerne. Mopsen har folder i huden, som kan blive varme og holde på uønsket fugt. Derfor er det vigtigt, at din hunds foder hjælper den med at understøtte hudens sundhed. Denne eksklusive sammensætning hjælper med at understøtte hudens barrierefunktion og den generelle hudfunktion. Den indeholder endvidere en balance af næringsstoffer, der hjælper med at understøtte din mops' muskeltonus. Mopser har meget karakteristiske træk: et stort hoved og en krop med korte, firskårne muskler. Deres kæber og meget tykke læber gør, at de kan have svært ved at samle deres foder op. Mopser har også tendens til at sluge deres foder uden at tygge det først. Foderpillen er skræddersyet eksklusivt til mopsracen. Formen og størrelsen på foderpillen er specielt udviklet, så det er nemmere for din mops at samle foderet op. Foderpillens egenskaber opmuntrer også din hund til at tygge foderet grundigt.

Se mere