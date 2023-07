Sterilised Adult Loaf

PRODUKTDETALJER

Efter neutralisering sænkes hundens stofskifte ofte, og det kan være, at din hund foretrækker at ligge på sofaen frem for at gå på eventyr, selvom den stadig er glubende sulten til måltiderne. De fleste ved, at afbalanceret ernæring kan hjælpe dyr med at håndtere sundhedsmæssige udfordringer bedre. Med dette foder til neutraliserede hunde nyder du godt af alle fordelene fra årtiers avanceret videnskabelig forskning inden for ernæring til hunde. Velegnet til hunde i alle størrelser. ROYAL CANIN® Sterilised-paté er specielt skræddersyet med aktive næringsstoffer, der hjælper med at tilfredsstille din hunds sult og samtidig støtter den i at holde sig slank og aktiv. ROYAL CANIN® Sterilised-patéens velsmagende opskrift er rig på yderst letfordøjelige proteiner, der er specielt tilpasset din hunds specifikke behov. Proteinerne i dette foder hjælper din hund med at opretholde sin muskelmasse, samtidig med at den indtager færre fedtstoffer og kalorier. Derudover indeholder ROYAL CANIN® Sterilised-patéen en moderat mængde fedtstoffer og en optimal kombination af kostfibre for at hjælpe din hund med at opretholde en normal vægt, samtidig med at den føler sig mæt. Ud over denne lækre paté fås vores Sterilised-ernæringsprogram også som sprøde foderpiller. Begge er ernæringsmæssigt komplette og udgør tilsammen det perfekte måltid. Hvorfor ikke prøve patéen som et lækkert supplement sammen med foderpillerne? Lad din hund skifte til ROYAL CANIN® Sterilised-patéen og oplev fordelene ved næringsstoffer af høj kvalitet, der er afstemt til at holde din hund aktiv, slank og sund.

